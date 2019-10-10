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Экологи выступили за рациональное использование вторичного продукта метзаводов и ТЭЦ

Новости » Промышленность    10.10.2019 - 12:00
Экологи выступили за рациональное использование вторичного продукта метзаводов и ТЭЦ
Иллюстративное фото (ep-recycling.com)

Эксперты рассказали об эффективных методах реализации промышленных шлаков

Вторичный продукт металлургических заводов и ТЭЦ нужно использовать рационально. Такое мнение высказали представители экологических организаций й бизнеса, передает РБК-Украина.

Они отметили, что так называемые промышленные шлаки в Украине не реализуются даже на 50%, в то время как в Европе эта цифра достигает 93%.

"Сейчас в Украине большие накопления шлаковой продукции: это более 50 млн отходов теплоэлектростанций и более 100 млн отходов металлургических комбинатов, плюс существует большой потенциал увеличения реализации в другие отрасли", - заявила старший аналитик Recycling Solutions Юлия Радченко.

Один из наиболее популярных и эффективных методов реализации промышленных шлаков - их использование в строительстве. В частности, в строительстве дорог.

"Эти материалы являются более надежными, более качественными как строительные материалы, нежели природные, к тому же они являются более безопасными, потому что, например, природные материалы довольно радиоактивные", - подчеркивает президент ОО "Живая планета" Светлана Березина.

В вопросе реализации промышленных шлаков роль государства в стимулировании бизнеса является одной из главных.

"Главное, что может сделать государство – это логистика и какие-то преференции для перевозок вторичного сырья. И второе – это государственный заказ. Во всем мире существует так называемые "зеленые закупки", к тому же должна даваться приоритетность использования материалов вторичного использования. Только так мы выйдем на циклическую экономику", – заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Эксперты отмечают: все механизмы для решения проблемы промышленных шлаков в Украине есть, необходимо только активное участие государства.

Напомним, ранее эксперт заявил, что можно эффективно использовать то, что принято считать отходами и добиться почти безотходного производства.

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