Екологи виступили за раціональне використання вторинного продукту метзаводів і ТЕЦ

Ілюстративне фото (ep-recycling.com)

Експерти розповіли про ефективні методи реалізації промислових шлаків

Вторинний продукт металургійних заводів і ТЕЦ потрібно використовувати раціонально. Таку думку висловили представники екологічних організацій ї бізнесу, передає РБК-Україна.

Вони зазначили, що так звані промислові шлаки в Україні не реалізуються навіть на 50%, в той час як в Європі ця цифра сягає 93%.

"Зараз в Україні великі накопичення шлакової продукції: це понад 50 млн відходів теплоелектростанцій і понад 100 млн відходів металургійних комбінатів, плюс існує великий потенціал збільшення реалізації в інші галузі", - заявила старший аналітик Recycling Solutions Юлія Радченко.

Один з найбільш популярних і ефективних методів реалізації промислових шлаків є їх використання в будівництві. Зокрема, в будівництві доріг.

"Ці матеріали є більш надійними, більш якісними як будівельні матеріали, ніж природні, до того ж вони є більш безпечними, тому що, наприклад, природні матеріали досить радіоактивні", - підкреслює президент ГО "Жива планета" Світлана Березіна.

В питанні реалізації промислових шлаків роль держави у стимулюванні бізнесу є однією з головних.

"Головне, що може зробити держава – це логістика і якісь преференції для перевезень вторинної сировини. І друге – це державне замовлення. У всьому світі існує так звані "зелені закупівлі", до того ж повинна даватися пріоритетність використання матеріалів вторинного використання. Тільки так ми вийдемо на циклічну економіку", – заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти відзначають: всі механізми для вирішення проблеми промислових шлаків в Україні є, необхідна лише активна участь держави.

Нагадаємо, раніше експерт заявив, що можна ефективно використовувати те, що прийнято вважати відходами і добитися майже безвідходного виробництва.