Екологи у Німеччині оскаржать відновлення будівництва "Північного потоку-2"
Німецькі екологи з природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) готують оскарження рішення Федерального відомства із судноплавства і гідрографії (BSH) про відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Екологи звернуться до адміністративного суду Гамбурга.
Про це повідомляє прес-служба DUH.
Екологи заявили, що застосують всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво газопроводу.
"Асоціація охорони навколишнього природного середовища критикує рішення BSH та оголошує подальші юридичні кроки, щоб відновити призупиняючий ефект власного позову та зупинити будівельні роботи", - йдеться у заяві.
Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік - 2" у водах Німеччини - рішення стосується ділянки у два кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.
Як повідомляло РБК-Україна, Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини.
Нагадаємо, німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства (BSH). Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини.