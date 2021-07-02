Из-за экокатастрофы на Донбассе есть угроза загрязнения Азовского моря: какие будут последствия

По его словам, опасные отходы с шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море.

"Это наиболее серьезная экологическая опасность", - отметил он.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил изданию, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря.

"И здесь последствия экологической катастрофы на севере Крыма коснутся не только Украины, но и всего Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции", - отметил он.