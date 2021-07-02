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Из-за экокатастрофы на Донбассе есть угроза загрязнения Азовского моря: какие будут последствия

Автор: Анастасия Рокитна

Донбасс на грани экологической катастрофы, в результате которой может загрязниться Азовское море. Последствия коснутся Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина консультант украинской делегации в ТКГ по экологическим вопросам Егор Фирсов, говорится в материале "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".

По его словам, опасные отходы с шахт могут попасть в реку Северский Донец, откуда и в Азовское море.

"Это наиболее серьезная экологическая опасность", - отметил он.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил изданию, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря.

"И здесь последствия экологической катастрофы на севере Крыма коснутся не только Украины, но и всего Черноморского региона - Румынии, Болгарии, Грузии и Турции", - отметил он.

Напомним, в Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе, а также назвали сроки.

Ранее сообщалось, что Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

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ДонбассТурцияГрузияАзовское мореэкологическая катастрофа