Украина просит ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса
Украина просит Организацию Объединенных Наций (ООН) провести экспертизу ущерба экологии Донбасса. С начала оккупации его части на этих территориях назревает экологическая катастрофа.
Об этом на дебатах в Генеральной ассамблее ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица.
Кислица напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды их шахты "Юнком", где советское правительство провело ядерный взрыв.
"В результате радиация уже загрязняет поверхностные грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавил он.
Напомним, ранее Кислица на дебатах в Генассамблее ООН пожаловался на то, что Россия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не хочет дорабатывать уже согласованные решения.
До этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ОРДЛО находятся на грани экологической катастрофы международного масштаба.