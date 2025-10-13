"єКнига" стала хітом серед молоді: скільки українців уже скористались програмою

Понад 200 тисяч молодих українців отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми "єКнига", станом на 1 жовтня 2025 року. Загалом через застосунок "Дія" подано 201,5 тисячі заяв.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МКСК.
"Коли 18-річні обирають книжку, вони обирають розвиток. Читання - основа освітнього процесу. Тож підтримуючи читання зараз, ми формуємо суспільство, яке вміє мислити, аналізувати та створювати. Програма "єКнига" - це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку", - зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.
За три квартали 2025 року 18-річні українці отримали 181,9 млн грн допомоги. Молодь активно підтримує як онлайн-торгівлю, так і місцеві книгарні:
Найактивніше програмою користуються у таких регіонах:
Програма "єКнига" стартувала у 2024 році як державна ініціатива для популяризації читання серед молоді та підтримки українського книжкового ринку. Сьогодні вона демонструє стабільний попит - приблизно 3 тисячі нових заяв щотижня.
Допомогу у розмірі 908 гривень можуть отримати українці, яким виповнилося 18 років, протягом року після їхнього повноліття, й один із батьків або законний представник дитини, протягом року після народження дитини.
Раніше ми писали про те, яку літературу найчастіше купують українці за програмою "єКнига".
Читайте також про те, що BBC News Україна оголосила довгі списки премії "Книга року BBC-2025" у трьох номінаціях: "Книга року", "Есеїстика року" та "Дитяча книга року".
Нещодавно ми писали про те, що в Україні офіційно розширили можливості використання державної програми "Пакунок школяра". Відтепер цільову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень можна витрачати не лише на канцелярію та одяг для першачків, а й на книги.