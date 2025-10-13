"єКнига" стала хітом серед молоді: скільки українців уже скористались програмою

Інвестиція в читаючу націю

"Коли 18-річні обирають книжку, вони обирають розвиток. Читання - основа освітнього процесу. Тож підтримуючи читання зараз, ми формуємо суспільство, яке вміє мислити, аналізувати та створювати. Програма "єКнига" - це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку", - зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Скільки коштів виділено

За три квартали 2025 року 18-річні українці отримали 181,9 млн грн допомоги. Молодь активно підтримує як онлайн-торгівлю, так і місцеві книгарні:

60,8% покупок - в інтернет-книгарнях (34 майданчики);

39,2% - у стаціонарних книгарнях (297 точок продажу).

Де купують найбільше

Найактивніше програмою користуються у таких регіонах:

Київ - 18,7%;

Львівська область - 13,1%;

Дніпропетровська - 6,5%;

Івано-Франківська - 5,9%;

Полтавська - 5,09%.

Попит зростає щотижня

Програма "єКнига" стартувала у 2024 році як державна ініціатива для популяризації читання серед молоді та підтримки українського книжкового ринку. Сьогодні вона демонструє стабільний попит - приблизно 3 тисячі нових заяв щотижня.

Допомогу у розмірі 908 гривень можуть отримати українці, яким виповнилося 18 років, протягом року після їхнього повноліття, й один із батьків або законний представник дитини, протягом року після народження дитини.