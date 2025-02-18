Про кохання і не тільки. Стало відомо, яку літературу купує молодь за програмою "єКнига"

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського інституту книги у Facebook .

Які книги купують 18-річні українці

"Вісімнадцятирічні подали вже 100 000 заявок на отримання державної допомоги на купівлю книг. Всього за січень було придбано понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Рейтинг книг, проданих у січні:

Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш...", книга 1;

"Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання";

"Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана";

Х.Д. Карлтон "Гра в кота і мишу. Книга І. Переслідування Аделіни"

Тейлор Дженкінс Рід "Сім чоловіків Евелін Г’юґо";

Тіллі Коул "Тисяча пам’ятних поцілунків";

Бріанна Вест "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути";

Джим Ловлесс "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш";

Коллін Гувер "Залишся, якщо кохаєш...", книга 2;

Пенелопа Дуглас "Панк 57".

Найпопулярніші книги за програмою "єКнига" (фото: Facebook/Михайло Федоров)

Зазначимо, що серед десятка найпопулярніших книг - дві українські, а саме: "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання" та "Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана".

Що відомо про програму "єКнига"

Українці, які досягають повноліття, протягом року можуть подати заявку через "Дію" на отримання 908,4 гривні на придбання книг. Ними можна скористатись впродовж трьох місяців після отримання на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Програма "єКнига" почала працювати у грудні 2024 року. Проект реалізує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Українським інститутом книги та "Проектом підтримки Дія", який Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Уряду Швеції.