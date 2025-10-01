З 1 жовтня програма "Пакунок школяра" розширилася: куди можна витрачати гроші

В Україні офіційно розширили можливості використання державної програми "Пакунок школяра". Відтепер кошти в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника можна витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг чи взуття, а й на книги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики .

Що змінилося

З 1 жовтня оплату книг можна здійснювати Дія.Карткою або карткою, оформленою через сервісні центри Пенсійного фонду. У відомстві зазначають, що це дозволить батькам поповнити домашню бібліотеку дітей і придбати все необхідне для навчання.

Магазини, де гарантовано приймають оплату в межах програми, можна знайти за допомогою онлайн-дашборду на сайті Мінсоцполітики.

Хто може отримати допомогу

"Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату у 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка йде до першого класу. Оформити її можуть батьки або законні представники. Якщо в сім’ї кілька першокласників - виплата надається на кожного.

Подати заяву можна:

онлайн - через застосунок "Дія" (потрібна ID-картка або закордонний паспорт та податковий номер). Заява підписується Дія.Підписом;

офлайн - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду. Потрібно мати паспорт, податковий номер і документи, що підтверджують повноваження законного представника (якщо потрібно).

Виплата зараховується протягом 14 днів з моменту подання заяви. Використати кошти можна протягом 180 днів у магазинах офлайн та онлайн, але виключно безготівково.

Де можна витратити кошти

Оплата можлива у магазинах, що належать до таких категорій (MCC-кодів):

дитячий одяг (5641),

одяг для всієї родини (5651),

взуття (5661),

канцелярські товари (5943),

книжкові магазини (5942),

книги, газети, періодика (5192).

Загалом на дашборді Мінсоцполітики відображено понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Програма відкрита для всіх магазинів із відповідним MCC-кодом - окремо реєструватися не потрібно.