Экипаж разбившегося в Иране самолета был опытным, - МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (isna)

В МАУ исключают человеческий фактор при авиакатастрофе в Иране

Экипаж украинского самолета, который утром 8 января разбился в Иране, был опытным. Об этом на брифинге заявил вице-президент авиакомпании МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

По его словам, члены экипажа были опытными летчиками. В частности, командир воздушного судна Владимир Гапоненко имел 11 600 часов налета, инструктор Алексей Наумкин - 12 000 часов, второй пилот Сергей Хоменко - 7 600 часов.

Напомним, ранее технический директор МАУ Александр Шафиев заявил, что самолет перед вылетом был исправен, а последнюю проверку он проходил 6 января. Кроме того, в компании исключают, что к катастрофе могла привести ошибка пилотов.

Также стало известно, что с сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приостанавливает выполнения полетов в Тегеран в связи с катастрофой в Иране. На данный момент на месте уже обнаружили черные ящики. В результате трагедии погибли 177 человек, в том числе граждане Украины, Канады, Ирана, Германии, Британии, Швеции и Афганистана.

Как отмечает посольство Украины в Иране, на сегодня версия теракта исключается. Официальный Тегеран утверждает, что катастрофа произошла в результате возгорания в моторном отсеке.