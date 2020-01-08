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Екіпаж літака, що розбився в Ірані, був досвідченим, - МАУ

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:58
Екіпаж літака, що розбився в Ірані, був досвідченим, - МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (isna)

У МАУ виключають людський фактор при авіакатастрофі в Ірані

Екіпаж українського літака, який вранці 8 січня розбився в Ірані, був досвідченим. Про це на брифінгу заявив віце-президент авіакомпанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський.

За його словами, члени екіпажу були досвідченими льотчиками. Зокрема, командир повітряного судна Володимир Гапоненко мав 11 600 годин нальоту, інструктор Олексій Наумкін - 12 000 годин, другий пілот Сергій Хоменко - 7 600 годин.

Нагадаємо, раніше технічний директор МАУ Олександр Шафієв заявив, що літак перед вильотом був справний, а останню перевірку він проходив 6 січня. Крім того, у компанії виключають, що до катастрофи могла призвести помилка пілотів.

Також стало відомо, що з сьогоднішнього дня авіакомпанія МАУ зупиняє виконання польотів до Тегерану у зв'язку з катастрофою в Ірані. На даний момент на місці вже виявили "чорні ящики". В результаті трагедії загинули 177 осіб, у тому числі громадяни України, Канади, Ірану, Німеччини, Британії, Швеції та Афганістану.

Як відзначає посольство України в Ірані, на сьогодні версія теракту виключається. Офіційний Тегеран стверджує, що катастрофа сталася в результаті загоряння в моторному відсіку.

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