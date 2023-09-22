Екіпаж не потрібен. У Лондоні показали безпілотні кораблі майбутнього

За даними розробників, кораблі забезпечують можливість додавати вагу і кількість до наявних чи майбутніх флотів, роблячи їх більш ефективними й готовими до виконання місій.

Фото: британська розробка новітнього корабля (BMT)

Водночас важливим фактором є не тільки технічна доцільність, але й економічна життєздатність, що дозволяє забезпечити сталу й ефективну військово-морську стратегію.

Управління без екіпажу

Безекіпажна концепція LUSV містить шість напрямів розвитку, серед яких:

командування та управління,

управління даними,

інженерні системи,

стійкість суден та місій,

технічне обслуговування та логістика,

модульність.

Ці напрями дозволять розробити високомобільні автономні кораблі, які зможуть виконувати різні завдання і перевозити різноманітні корисні навантаження без безпосередньої участі людей.

Концепція LUSV є розвитком програми BMT з високоавтономних технологій для військових кораблів (HAWT).

Метою HAWT було створення безпечних кораблів з малою чисельністю екіпажу. Хоча ця програма показала свою ефективність, вона має свої обмеження. Тому BMT розробила концепцію LUSV, яка поєднує переваги автономного корабля з малою чисельністю екіпажу і може працювати поряд з суднами з невеликим екіпажем, забезпечуючи економічно ефективну додаткову масу флоту.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цього року в Україні пройде перший Military-Tech форум.

Пізніше український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже веде підготовку до проведення Форуму оборонних індустрій. Перший такий захід, за його словами, відбудеться вже цієї осені.

Згодом президент заявив, що Military-Tech форум відбудеться цього жовтня. До того ж Зеленський зауважив, що Україна сподівається вже під час форуму підписати контракти з деякими підприємствами.

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