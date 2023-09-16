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Інтерес високий. Стало відомо скільки оборонних компаній будуть на Military-Tech форумі

Субота 16 вересня 2023 19:01
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Інтерес високий. Стало відомо скільки оборонних компаній будуть на Military-Tech форумі Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна веде підготовку до проведення Форуму оборонних індустрій. Перший такий захід відбудеться вже цієї осені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, оборонні компанії проявили дуже високий інтерес до Форуму. Це повністю відображає силу й потенціал України, та спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок.

"Уже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що наразі необхідно дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Також він вважає, що необхідно поширити досвід української оборони серед союзників і партнерів.

"Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів", - підкреслив він.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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