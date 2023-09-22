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Экипаж не нужен. В Лондоне показали беспилотные корабли будущего

Фото: в Лондоне показали беспилотные корабли будущего (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британская компания BMT представила концепцию больших надводных кораблей, которые могут выполнять задачи без экипажа (LUSV). Они могут стать эффективными инструментами для будущих военно-морских флотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании разработчика.

По данным разработчиков, корабли обеспечивают возможность прибавлять вес и количество к имеющимся или будущим флотам, делая их более эффективными и готовыми к выполнению миссий.

Фото: британская разработка нового корабля (BMT)

В то же время, важным фактором является не только техническая целесообразность, но и экономическая жизнеспособность, позволяющая обеспечить постоянную и эффективную военно-морскую стратегию.

Управление без экипажа

Безэкипажная концепция LUSV включает в себя шесть направлений развития, среди которых:

  • командование и управление,
  • управление данными,
  • инженерные системы,
  • устойчивость судов и миссий,
  • техническое обслуживание и логистика,
  • модульность.

Эти направления позволят разработать высокомобильные автономные корабли, которые смогут выполнять разные задачи и перевозить разнообразные полезные нагрузки без непосредственного участия людей.

Концепция LUSV является развитием программы BMT по высокоавтономным технологиям для военных кораблей (HAWT).

Целью HAWT было создание безопасных кораблей с малой численностью экипажа. Хотя эта программа показала свою эффективность, она имеет ограничения. Поэтому BMT разработала концепцию LUSV, которая объединяет преимущества автономного корабля с малой численностью экипажа и может работать рядом с судами с небольшим экипажем, обеспечивая экономически эффективную дополнительную массу флота.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году в Украине пройдет первый Military-Tech форум.

Позже украинский президент ВладимирЗеленский заявил, что Украина уже ведет подготовку к проведению Форума оборонных индустрий. Первая такая мера, по его словам, состоится уже этой осенью.

Впоследствии президент заявил, что Military-Tech форум состоится в октябре этого года. К тому же, Зеленский отметил, что Украина надеется уже во время форума подписать контракты с некоторыми предприятиями.

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