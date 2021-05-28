Экипаж МКС впервые возглавит женщина из Европы: она полетит на станцию в 2022 году

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти станет первой женщиной из Европы, которая возглавит экипаж Международной космической станции (МКС). Она отравится в 68-ю экспедицию на МКС в 2022 году с американскими астронавтами Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом.

Ожидается, что Саманта Кристофоретти отправится на МКС с американскими астронавтами из Флориды (США) на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году. "Это будет ее вторая космическая миссия, и опыт, который она уже имеет, послужит ей как первой женщине из Европы, возглавляющей экспедицию на МКС", - отмечено в сообщении.

В 2014 году Кристофоретти прибыла на МКС в составе 42 и 43 экспедиций. На станции она провела 199 суток. Она говорит на итальянском, английском, немецком, французском и русском языках, а также изучает китайский.