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Экипаж МКС впервые возглавит женщина из Европы: она полетит на станцию в 2022 году

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Брюссель, Пятница 28 мая 2021 17:28
Экипаж МКС впервые возглавит женщина из Европы: она полетит на станцию в 2022 году Фото: европейский астронавт Саманта Кристофоретти впервые возглавит МКС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти станет первой женщиной из Европы, которая возглавит экипаж Международной космической станции (МКС). Она отравится в 68-ю экспедицию на МКС в 2022 году с американскими астронавтами Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом.

Об этом сообщила пресс-служба ЕКА.

Ожидается, что Саманта Кристофоретти отправится на МКС с американскими астронавтами из Флориды (США) на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в 2022 году. "Это будет ее вторая космическая миссия, и опыт, который она уже имеет, послужит ей как первой женщине из Европы, возглавляющей экспедицию на МКС", - отмечено в сообщении.

В 2014 году Кристофоретти прибыла на МКС в составе 42 и 43 экспедиций. На станции она провела 199 суток. Она говорит на итальянском, английском, немецком, французском и русском языках, а также изучает китайский.

Напомним, в начале мая американский космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от МКС и совершил посадку на Землю.

Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.

Как писало РБК-Украина, американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

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