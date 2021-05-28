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Екіпаж МКС вперше очолить жінка з Європи: вона полетить на станцію в 2022 році

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Брюссель, П'ятниця 28 травня 2021 17:28
Екіпаж МКС вперше очолить жінка з Європи: вона полетить на станцію в 2022 році Фото: Європейський астронавт Саманта Крістофоретті вперше очолить МКС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Саманта Крістофоретті стане першою жінкою з Європи, яка очолить екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС). Вона отруїться в 68-у експедицію на МКС в 2022 році з американськими астронавтами Челлом Ліндгреном і Бобом Хайнсом.

Про це повідомила пресслужба ЄКА.

Очікується, що Саманта Крістофоретті відправиться на МКС з американськими астронавтами з Флориди (США) на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon в 2022 році. "Це буде її друга космічна місія, і досвід, який вона вже має, послужить їй як першій жінці з Європи, яка очолює експедицію на МКС", - зазначено в повідомленні.

У 2014 році Крістофоретті прибула на МКС у складі 42 і 43 експедицій. На станції вона провела 199 діб. Вона розмовляє італійською, англійською, німецькою, французькою та російською мовами, а також вивчає китайську.

Нагадаємо, на початку травня американський космічний корабель Crew Dragon благополучно від стикувався від МКС і здійснив посадку на Землю.

Crew Dragon прилетів на МКС у листопаді 2020 року. Серед членів екіпажу були американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер, а також японець Соїті Ногуті.

В кінці квітня їм на зміну прилетів інший Crew Dragon з екіпажем з американців Шейна Кімброу і Меган МакАртур, японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

Як писало РБК-Україна, американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

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