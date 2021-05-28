Екіпаж МКС вперше очолить жінка з Європи: вона полетить на станцію в 2022 році

Астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Саманта Крістофоретті стане першою жінкою з Європи, яка очолить екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС). Вона отруїться в 68-у експедицію на МКС в 2022 році з американськими астронавтами Челлом Ліндгреном і Бобом Хайнсом.

Очікується, що Саманта Крістофоретті відправиться на МКС з американськими астронавтами з Флориди (США) на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon в 2022 році. "Це буде її друга космічна місія, і досвід, який вона вже має, послужить їй як першій жінці з Європи, яка очолює експедицію на МКС", - зазначено в повідомленні.

У 2014 році Крістофоретті прибула на МКС у складі 42 і 43 експедицій. На станції вона провела 199 діб. Вона розмовляє італійською, англійською, німецькою, французькою та російською мовами, а також вивчає китайську.