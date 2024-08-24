Екіпаж корабля Boeing Starliner "застряг" на МКС щонайменше до лютого 2025 року

Капсула SpaceX Crew Dragon привезе додому двох астронавтів NASA. Екіпаж Boeing Starliner не може самостійно повернутись на Землю через несправність корабля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Щоб не піддавати астронавтів ризику їх на землю доставить
Нагадаємо, що в червні цього року Boeing відправив корабель з людьми до МКС.
Варто зауважити, що перший політ Boeing Starliner було заплановано ще на лютий 2023 року. Однак через технічні несправності його перенесли.
Наступну дату польоту також було змінено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.