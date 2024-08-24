Екіпаж корабля Boeing Starliner "застряг" на МКС щонайменше до лютого 2025 року

Нагадаємо, що в червні цього року Boeing відправив корабель з людьми до МКС.

Варто зауважити, що перший політ Boeing Starliner було заплановано ще на лютий 2023 року. Однак через технічні несправності його перенесли.

Наступну дату польоту також було змінено.

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