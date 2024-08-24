Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года

Напомним, что в июне этого года Boeing отправил корабль с людьми в МКС.

Следует отметить, что первый полет Boeing Starliner был запланирован еще на февраль 2023 года. Однако из-за технических неисправностей его перенесли.

Следующая дата полета также была изменена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.