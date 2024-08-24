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Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года

Фото: SpaceX вернет из МКС экипаж Boeing Starliner (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Капсула SpaceX Crew Dragon привезет домой двух астронавтов NASA. Экипаж Boeing Starliner не может самостоятельно вернуться на Землю из-за неисправности корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, что в июне этого года Boeing отправил корабль с людьми в МКС.

Следует отметить, что первый полет Boeing Starliner был запланирован еще на февраль 2023 года. Однако из-за технических неисправностей его перенесли.

Следующая дата полета также была изменена.

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