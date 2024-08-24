Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года

Капсула SpaceX Crew Dragon привезет домой двух астронавтов NASA. Экипаж Boeing Starliner не может самостоятельно вернуться на Землю из-за неисправности корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, что в июне этого года Boeing отправил корабль с людьми в МКС.
Следует отметить, что первый полет Boeing Starliner был запланирован еще на февраль 2023 года. Однако из-за технических неисправностей его перенесли.
Следующая дата полета также была изменена.
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