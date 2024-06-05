ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС

США, Середа 05 червня 2024 22:07
UA EN RU
Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС Фото: Boeing відправив корабель до МКС (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Каріна Левицька

Boeing здійснив перший пілотований політ космічного корабля Starline. На борту перебували 2 астронавти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Запуск на ракеті Atlas V відкладали кілька разів через технічні несправності. Однак сьогодні космічний літак Boeing Starliner із двома астронавтами на борту здійснив успішний старт із пускового майданчика у Флориді.

Тепер космічний корабель добу рухатиметься на орбіту Землі, щоб пристикуватися до МКС, а через сім днів безпечно повернути на Землю двох астронавтів - Баррі Вілмора та Суніту Вільямс.

Глава NASA Білл Нельсон, вітаючи Boeing, назвав запуск "визначним досягненням для майбутнього космічних польотів".

Нагадаємо, що минулий політ мав відбутись ще 1 червня, але його відклали.

Ба більше, перший політ Boeing Starliner було перенесено ще в лютому минулого року 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Космо
NEWS
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба