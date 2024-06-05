Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Запуск на ракеті Atlas V відкладали кілька разів через технічні несправності. Однак сьогодні космічний літак Boeing Starliner із двома астронавтами на борту здійснив успішний старт із пускового майданчика у Флориді.

BREAKING: Boeing launches NASA astronauts to space on its Starliner capsule for the first time. https://t.co/BfRJVJVZh6 pic.twitter.com/UXwMbKqe68 — NBC News (@NBCNews) June 5, 2024

Тепер космічний корабель добу рухатиметься на орбіту Землі, щоб пристикуватися до МКС, а через сім днів безпечно повернути на Землю двох астронавтів - Баррі Вілмора та Суніту Вільямс.

Глава NASA Білл Нельсон, вітаючи Boeing, назвав запуск "визначним досягненням для майбутнього космічних польотів".