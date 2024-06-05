Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС
Boeing здійснив перший пілотований політ космічного корабля Starline. На борту перебували 2 астронавти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Запуск на ракеті Atlas V відкладали кілька разів через технічні несправності. Однак сьогодні космічний літак Boeing Starliner із двома астронавтами на борту здійснив успішний старт із пускового майданчика у Флориді.
BREAKING: Boeing launches NASA astronauts to space on its Starliner capsule for the first time. https://t.co/BfRJVJVZh6 pic.twitter.com/UXwMbKqe68— NBC News (@NBCNews) June 5, 2024
Тепер космічний корабель добу рухатиметься на орбіту Землі, щоб пристикуватися до МКС, а через сім днів безпечно повернути на Землю двох астронавтів - Баррі Вілмора та Суніту Вільямс.
Глава NASA Білл Нельсон, вітаючи Boeing, назвав запуск "визначним досягненням для майбутнього космічних польотів".
Нагадаємо, що минулий політ мав відбутись ще 1 червня, але його відклали.
Ба більше, перший політ Boeing Starliner було перенесено ще в лютому минулого року 2023 року.
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