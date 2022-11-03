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Перший політ пілотованого космічного корабля від Boeing перенесли: названо причину

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Четвер 03 листопада 2022 21:33
Перший політ пілотованого космічного корабля від Boeing перенесли: названо причину Фото: політ пілотованого космічного корабля від Boeing перенесли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Перший політ пілотованого апарату Boeing Starliner перенесено з лютого на квітень 2023 року, оскільки компанія працює спільно з NASA над усуненням технічних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Місія Starliner має доставити космонавтів на МКС. Новий апарат пройшов перші льотні випробування без екіпажу у травні, повторивши політ 2019 року, який було перервано через програмні збої.

Хоча Starliner успішно продемонстрував стикування з космічною станцією в травні, Boeing зіткнувся з низкою технічних проблем із космічним кораблем під час місії, над усуненням яких і працюють американські інженери перед першим пілотованим польотом.

За словами провідного інженера проекту, ретельне вивчення парашутів та програмного забезпечення Starliner – це дві найважчі проблеми, з якими стикаються інженери Boeing напередодні льотних випробувань з екіпажем.

Boeing розробив Starliner у рамках контракту з NASA з фіксованою ціною приблизно 4,2 мільярда доларів, укладеного в 2014 році.

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