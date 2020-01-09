Екіпаж іншого лайнера бачив, як горів український літак, - звіт Ірану

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна з землею, після чого стався вибух

Екіпаж іншого літака бачив, як горів український літак МАУ в Ірані. Про це йдеться в звіт Управління цивільної авіації Ірану щодо катастрофи.

У звіті говориться, що очевидці на землі і екіпаж іншого літака бачили, як літак горів у повітрі. За їх словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна з землею, після чого стався вибух.

"Напрямок зіткнення вказує, що літак, який прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув направо і попрямував у бік аеропорту в момент аварії", - йдеться в повідомленні.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і ураження літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Нагадаємо, Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США та інших країн.

Крім того, у звіті йдеться, що Іран втратив частину даних з чорних скриньок літака МАУ. Зокрема, як заявили представники Тегерана, знайдені бортові самописці пошкоджені. Втім згодом Іран спростував цю інформацію.