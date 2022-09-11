UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Екатерину II приравняли к Путину. Памятник в Одессе расписали краской (фото)

Фото: в Одессе на памятнике Екатерине II написали: "Екатерина = Путин" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На постаменте памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади в Одессе написали красной краской "Екатерина = Путин". Коммунальщики уже отмывают надпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что девушка нанесла надпись баллончиком около 20:00 10 сентября.

Издание пишет, что сотрудники полиции охраны, которые дежурят у памятника, не стали у девушки на пути.

Сегодня надпись уже стирают коммунальщики.

Напомним, в Кабмине поддерживают идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.

При этом мэр Геннадий Труханов выступает против демонтажа памятника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса