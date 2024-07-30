В Єкатеринбурзі почалась масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром Моздок в Північній Осетії. Зауважимо, що місто, в якому розташований аеропорт знаходиться на відстані в понад 750 км від кордону України.

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