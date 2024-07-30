Росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром Моздок в Північній Осетії (відео)

Росіяни заявили, що дрони нібито намагались здійснити атаку на аеродром Моздок. Він розташований в Північній Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

"Безпілотники спробували атакувати військовий аеродром Моздок у Північній Осетії", - повідомили російські ЗМІ.

За даними росіян у небі нібито було видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає

Зауважимо, що місто Моздок, в якому розташований аеропорт знаходиться на відстані в понад 750 км від кордону України.