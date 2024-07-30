Росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром Моздок в Північній Осетії (відео)
Росіяни заявили, що дрони нібито намагались здійснити атаку на аеродром Моздок. Він розташований в Північній Осетії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
"Безпілотники спробували атакувати військовий аеродром Моздок у Північній Осетії", - повідомили російські ЗМІ.
За даними росіян у небі нібито було видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає
Зауважимо, що місто Моздок, в якому розташований аеропорт знаходиться на відстані в понад 750 км від кордону України.
Нагадаємо, що на початку місяця Україна влаштувала атаку на військовий аеродром Російської Федерації.
В результаті спецоперації аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників.
Незадовго до цього через атаку дронів у Приморсько-Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром.
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