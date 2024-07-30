В Екатеринбурге начался масштабный пожар на предприятии, производящем электронику для ракет

Напомним, что сегодня, 30 июля, россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром Моздок в Северной Осетии. Отметим, что город, в котором расположен аэропорт, находится на расстоянии более 750 км от границы Украины.

Мы также писали, что СБУ ночью ударила по нефтебазе россиян в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.