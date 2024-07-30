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В Єкатеринбурзі почалась масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет

Єкатиринбург, Вівторок 30 липня 2024 18:24
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В Єкатеринбурзі почалась масштабна пожежа на підприємстві, що виробляє електроніку для ракет Фото: в Єкатеринбурзі спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві "НВО автоматики". Серед іншого, дана компанія виробляє електроніку для ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ "Медуза", "Сирена" та "РИА Новости".

Підприємство "НВО автоматики" загорілось сьогодні, 30 липня. Зауважимо, що підприємство займається виготовленням систем управління для космічних ракет.

За даними російських ЗМІ, горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.

Російське МНС повідомило, що покрівля цеху на площі 500 квадратних метрів вже обвалилася.

Росіяни повідомляють, що наразі в місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром Моздок в Північній Осетії. Зауважимо, що місто, в якому розташований аеропорт знаходиться на відстані в понад 750 км від кордону України.

Ми також писали, що СБУ вночі вдарила по нафтобазі росіян у Курській області.

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