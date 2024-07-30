В Екатеринбурге начался масштабный пожар на предприятии, производящем электронику для ракет

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на предприятии "НПО автоматики". Среди прочего, данная компания производит электронику для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ " Медуза ", " Сирена " и " РИА Новости ".

Россияне сообщают, что в настоящее время в городе распространяются едкие пары дыма. Дым виден со всех уголков Екатеринбурга.

Российское МЧС сообщило, что кровля цеха на площади 500 квадратных метров уже рухнула.

По данным российских СМИ, горит цех с химической продукцией, а крыша и стены здания стали обрушиваться. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров и расширяется.

Предприятие "НПО автоматики" загорелось сегодня, 30 июля. Заметим, что предприятие занимается производством систем управления для космических ракет.

Напомним, что сегодня, 30 июля, россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром Моздок в Северной Осетии. Отметим, что город, в котором расположен аэропорт, находится на расстоянии более 750 км от границы Украины.

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