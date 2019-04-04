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У ЄК заявили, що Євросоюз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про Brexit

Новини » Політика    04.04.2019 - 10:05
У ЄК заявили, що Євросоюз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про Brexit
Фото: Франс Тиммерманс (ru.wikipedia.org)

У ЄК закликали уряд і опозицію досягти єдності з питання Brexit

Європейський союз і Лондон не можуть нескінченно вести переговори про вихід Британії з ЄС (Brexit), британський парламент повинен прийняти якесь рішення. Про це заявив перший заступник голови Європейської комісії (ЄК) Франс Тіммерманс в інтерв'ю газеті Die Welt.

За його словами, Британський парламент зараз повинен, нарешті, прийняти рішення і сказати, чого хочуть в Лондоні.

"Ми не можемо нескінченно так діяти на переговорах по Brexit і постійно продовжувати їх на пару тижнів. Британський парламент зараз повинен, нарешті, прийняти рішення і сказати нам, чого хочуть у Лондоні. У нас є зобов'язання перед європейськими громадянами захистити внутрішній ринок ЄС, Ірландію та принципи Європейського союзу. Є межі і для ЄС, і ми досягли цих меж", - підкреслив перший заступник голови ЄК.

Тіммерманс закликав уряд і опозицію у Великобританії досягти єдності з питання Brexit.

"Я сподіваюся, що обидва глави найважливіших партій негайно будуть враховувати національні інтереси і перестануть думати лише про партійні інтереси", - сказав він.

Нагадаємо, депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.

Законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий палатою громад всього за один день. Однак, це рішення має бути схвалено палатою лордів, перш ніж воно стане законом. ЄС також повинен вирішити, чи надавати якесь продовження за Brexit.

Раніше голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергову відстрочку Brexit запропонував "набратися терпіння", натякнувши, що в Евросовете готові дати ще час на підготовку договору.

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