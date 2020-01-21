ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄК пригрозила Лондону санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди

Новини » Політика     21.01.2020 - 20:48
ЄК пригрозила Лондону санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди
Ілюстративне фото (GettyImages)

ЄК готова застосовувати штрафи або призупиняти торговельні пільги

Європейська комісія (ЄК) пригрозила Великобританії санкціями у разі невиконання умов Brexit-угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Politico.

Зазначається, що ЄК готова застосовувати штрафи або призупиняти торговельні пільги.

"Брюссель може застосовувати штрафи або навіть тимчасово зупиняти торговельні пільги, якщо Велика Британія не буде дотримуватися умов запланованої угоди після Brexit", - йдеться у повідомленні.

Також ЄК буде наполягати на необхідності дотримання Британією екологічних, соціальних та конкурентних правил Європейського Союзу. Брюссель занепокоїло те, що Британія не збирається мати жодних торгових угод з ЄС.

Наразі ЄК має намір запобігти порушенням правил майбутньої угоди з боку Британії та створить спільний комітет, що буде вирішувати суперечки шляхом консультацій, або починати судовий розгляд.

Додамо, вихід Великої Британії з ЄС відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, уряд Британії програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу. Це перша поразка уряду з моменту дострокових виборів у грудні 2019 року. В Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.

Уряд Британії програв голосування по Brexit в Палаті лордів Британія виключає угоду про безвіз між Гібралтаром і ЄС після Brexit
Новини України ЕврокомиссияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся