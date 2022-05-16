ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели

Европейская комиссия получила все ответы на опросник, который заполнила Украина. На данный момент готовится заключение по заявке на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгели.

По его словам, сегодня он провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и выразил поддержку ЕС. Он также пообещал, что Евросоюз сделает все, чтобы смягчить последствия российского вторжения. "Получены все ответы на вопросник. Сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины на вступление в ЕС", - добавил он.