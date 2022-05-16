ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі

Європейська комісія отримала всі відповіді на опитувальник, який заповнила Україна. На даний момент готується висновок щодо заявки на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгелі.

За його словами, сьогодні він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і висловив підтримку ЄС. Він також пообіцяв, що Євросоюз зробить все, щоб пом'якшити наслідки російського вторгнення. "Отримано всі відповіді на запитальник. Зараз Єврокомісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України на вступ до ЄС", - додав він.