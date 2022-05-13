С предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть процедурные проблемы, - источник

С предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть чисто процедурные проблемы. Поскольку, для того чтобы обсудить официальный вывод Еврокомиссии, странам-членам ЕС понадобится некоторое время.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС" .

По словам информированного собеседника издания, процесс обсуждения вывода Еврокомиссии может стартовать, например, на саммитах Совета ЕС по общим вопросам или Совета ЕС по внешней политике в июле, а завершиться в середине сентября (в августе европейские структуры идут в отпуск).

"Впрочем, при наличии политической воли процесс, безусловно, может быть ускорен", - подчеркнул собеседник.