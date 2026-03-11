ЕК грозит прекратить финансировать одну из крупнейших художественных выставок мира изза РФ

"Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон на 61-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ЕК также подчеркивают, что решение Фонда Биеннале насчет России несовместимо с коллективным ответом Еврсоюза на жестокую агрессию Москвы против Украины

Еврокомиссия также предупреждает, что если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения на счет возвращения РФ , "будут рассмотрены дальнейшие меры", включая приостановку или прекращение текущего гранта ЕС, предоставленного Фонду Биеннале.

"Европейская комиссия ясно обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура должна продвигать и защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", - подытожили в ЕК.

Напоследок Еврокомиссия отмеила, что государства-члены, институты и организации должны действовать "в соответствии с санкциями ЕС" и избегать предоставления платформы лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины".