ЕК грозит прекратить финансировать одну из крупнейших художественных выставок мира изза РФ

00:28 11.03.2026 Ср
2 мин
Причиной возможного отказа от финансирования выставки является восстановление участия в ней РФ
aimg Маловичко Юлия
Фото: здание РФ на Веницианской биеннале (Wikimedia Commons)

Фонда Биеннале, одной из крупнейших художественных выставок в мире "Веницианской биеннале", решил разблокировать участие РФ на своем 61-ом мероприятии. Это возмутило Еврокомиссию и она пригрозила прекратить финансирование выставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Еврокомиссии.

"Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон на 61-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ЕК также подчеркивают, что решение Фонда Биеннале насчет России несовместимо с коллективным ответом Еврсоюза на жестокую агрессию Москвы против Украины

Еврокомиссия также предупреждает, что если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения на счет возвращения РФ , "будут рассмотрены дальнейшие меры", включая приостановку или прекращение текущего гранта ЕС, предоставленного Фонду Биеннале.

"Европейская комиссия ясно обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура должна продвигать и защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", - подытожили в ЕК.

Напоследок Еврокомиссия отмеила, что государства-члены, институты и организации должны действовать "в соответствии с санкциями ЕС" и избегать предоставления платформы лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины".

Напомним, художник из Украины Павел Маков, который представлял Украину на Венецианской биеннале, заявил, что идея России - уничтожить украинскую культуру.

Стоит отметить, что Россию фактически отстранили от участия в Венецианская биеннале в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На следующей выставке, в 2024 году, Россия также не участвовала, однако недавно в Фонде Биеннале заговорили о возвращении страны-агрессора на всемирноизвестную выставку.

