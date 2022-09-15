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ЕИБ выделил Украине первый транш финансовой помощи: сколько всего дадут средств

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Европейский инвестиционный банк сегодня объявил о предоставлении Украине 500 млн евро макроэкономической помощи. Это будет первый транш помощи на общую сумму 1,59 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Поблагодарил команду Европейского инвестиционного банка за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине 500 млн евро. Это будет первый транш помощи на общую сумму 1,59 млрд евро, и очень важный шаг для поддержания макроэкономической стабильности страны", - отметил премьер-министр.

Также Европейский инвестиционный банк в ближайшие недели организует миссию в Украину, в ходе которой будут обсуждаться новые направления сотрудничества. В частности, будет уделено внимание поддержке малого и среднего бизнеса.

Ранее Шмыгаль заявил, что общее количество украинских чиновников намерены сократить на 30%. Таким образом удастся значительно сократить расходы на государственный аппарат.

Напомним, во вторник, 13 сентября, Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета Украины на 2023 год.

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Денис ШмыгальЕвропейский инвестиционный банк