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ЄІБ виділив Україні перший транш фінансової допомоги: скільки всього дадуть коштів

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Європейський інвестиційний банк сьогодні оголосив про надання Україні 500 млн євро макроекономічної допомоги. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Подякував команді Європейського інвестиційного банку за сьогоднішнє оголошення про надання Україні 500 млн євро. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро, і дуже важливий крок для підтримки макроекономічної стабільності країни", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Європейський інвестиційний банк в найближчі тижні організовує місію в Україну, в ході якої будуть обговорюватися нові напрямки співпраці. Зокрема, буде приділено увагу підтримці малого та середнього бізнесу.

Раніше Шмигаль заявив, що загальну кількість українських чиновників мають намір скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2023 рік.

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Денис ШмигальЄвропейський Інвестиційний Банк