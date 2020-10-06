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ЕИБ выделил 30 млн евро для модернизации логистической сети "Укрпочты"

Автор: Максим Зайченко

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 30 миллионов евро для модернизации логистической сети "Укрпочты". Предполагается, что это позволит улучшить качество услуг.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что в Брюсселе в рамках 22-го Саммита Украина-ЕС подписали ключевое соглашение с ЕИБ по модернизации логистической сети "Укрпочты". Все это позволит удобно и в разы быстрее обрабатывать и доставлять посылки, и в целом существенно улучшить качество почтовых услуг", - заявил он.

Деньги банка пойдут на:

  • строительство 3-х новых сортировочных хабов и еще около 20-ти депо в разных городах страны;
  • закупку современного сортировочного оборудования и создание необходимой ИТ-инфраструктуры.

Как писало РБК-Украина, 26 августа Кабмин одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", согласно которому допускается приватизация "Нафтогаза" и "Укрпочты".

При этом 25 сентября власти запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров.

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