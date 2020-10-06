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ЄІБ виділив 30 млн євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти"

Автор: Максим Зайченко

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти". Передбачається, що це дозволить поліпшити якість послуг.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Тільки що в Брюсселі в рамках 22-го Саміту Україна-ЄС підписали ключову угоду з ЄІБ з модернізації логістичної мережі "Укрпошти". Все це дозволить зручно і в рази швидше обробляти та доставляти посилки, і в цілому істотно поліпшити якість поштових послуг", - заявив він.

Гроші банку підуть на:

  • будівництво 3-х нових сортувальних хабів і ще близько 20-и депо в різних містах країни;
  • закупівлю сучасного сортувального обладнання та створення необхідної ІТ-інфраструктури.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 серпня Кабмін схвалив проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", згідно з яким допускається приватизація "Нафтогазу" і "Укрпошти".

При цьому 25 вересня влада заборонила аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

Прогноз погоди
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