ЄІБ виділив 30 млн євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти"

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 30 мільйонів євро для модернізації логістичної мережі "Укрпошти". Передбачається, що це дозволить поліпшити якість послуг.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Тільки що в Брюсселі в рамках 22-го Саміту Україна-ЄС підписали ключову угоду з ЄІБ з модернізації логістичної мережі "Укрпошти". Все це дозволить зручно і в рази швидше обробляти та доставляти посилки, і в цілому істотно поліпшити якість поштових послуг", - заявив він.

Гроші банку підуть на:

будівництво 3-х нових сортувальних хабів і ще близько 20-и депо в різних містах країни;

закупівлю сучасного сортувального обладнання та створення необхідної ІТ-інфраструктури.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 серпня Кабмін схвалив проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", згідно з яким допускається приватизація "Нафтогазу" і "Укрпошти".

При цьому 25 вересня влада заборонила аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів.