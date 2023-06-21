ЄІБ виділить 840 млн євро на відновлення України: на що підуть кредити

Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Меморандум про взаєморозуміння підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр під час конференції з відновлення України в Лондоні.
Передбачені меморандумом 840 млн євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:
Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
Окрім цього, меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:
Також міністерство відновлення та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 млрд євро екстреної допомоги.
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.
Держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.
Крім того, Сунак оголосив про систему страхування військових ризиків з метою прискорення відновлення України.
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