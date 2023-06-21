ЕИБ выделит 840 млн евро на восстановление Украины: на что пойдут кредиты
Европейский инвестиционный банк выделит 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Меморандум о взаимопонимании подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Предусмотренные меморандумом 840 млн евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:
- муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);
- общественных зданий с учетом энергоэффективности;
- инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
- транспортных сетей и общественного транспорта.
Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.
Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:
- использование специального трастового фонда от ЕИБ EU for Ukraine Fund;
- кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).
Также министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.
С начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 млрд евро экстренной помощи.
Конференция в Лондоне
Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения
Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.
Кроме того, Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорения восстановления Украины.
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