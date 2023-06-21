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ЕИБ выделит 840 млн евро на восстановление Украины: на что пойдут кредиты

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Украина, Среда 21 июня 2023 13:03
ЕИБ выделит 840 млн евро на восстановление Украины: на что пойдут кредиты Фото: ЕИБ предоставит Украине 840 млн евро кредитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский инвестиционный банк выделит 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Меморандум о взаимопонимании подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и президент ЕИБ Вернер Хойер на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Предусмотренные меморандумом 840 млн евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления:

  • муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.);
  • общественных зданий с учетом энергоэффективности;
  • инфраструктуры водоснабжения и водоотвода;
  • транспортных сетей и общественного транспорта.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Кроме того, меморандум предусматривает сотрудничество Украины и ЕИБ по:

  • использование специального трастового фонда от ЕИБ EU for Ukraine Fund;
  • кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+).

Также министерство восстановления и ЕИБ будут работать над внедрением и применением пакета технической и консультационной помощи для Украины на сумму около 100 миллионов евро.

С начала полномасштабного вторжения России Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 млрд евро экстренной помощи.

Конференция в Лондоне

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Кроме того, Сунак объявил о системе страхования военных рисков с целью ускорения восстановления Украины.

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Европейский инвестиционный банк Лондон
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