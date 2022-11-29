ЄІБ допоможе Києву модернізувати метро і позбутися вагонів з Росії

Проект покликаний допомогти Києву вже не залежати від рухомого складу російського метрополітену та відповідних запасних частин.

Зазначається, що на даний час 80% вагонів київського метрополітену - російського виробництва, причому більш ніж половина з них потребують модернізації, оновлення або заміни.

"Партнерство визнає гостру потребу інвестувати понад 450 мільйонів євро, щоб допомогти Києву модернізувати свій рухомий склад метро і покінчити з колишньою залежністю міста від постачання з Росії", - йдеться у релізі.

Меморандум про взаєморозуміння для координації подальшої співпраці з фінансування та підготовки пріоритетних інвестиційних проектів для Києва, які мають ключове значення для її повоєнного відновлення, було підписано під час Київського інвестиційного форуму 2022 року у Брюсселі.

Крім того, Київ та EIB Global, девелоперська філія Групи ЄІБ, почнуть підготовку низки інших проектів, що мають "життєво важливе значення для сталого міського розвитку", таких, як розширення Київського метрополітену з орієнтовною вартістю понад 500 мільйонів євро, та реконструкція соціального житла, що постраждало від російських бомбардувань.