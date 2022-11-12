ЄІБ допоможе Харкову відновити зруйноване війною трамвайне сполучення

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Харківська міська рада та комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" офіційно оголосили про партнерство у рамках підготовки проекту "Харківський міський електротранспорт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄІБ.

Основною метою запланованого проекту є модернізація трамвайного сполучення в місті за рахунок закупівлі нових трамваїв та модернізації зруйнованих війною та зношених шляхів, систем та інфраструктури депо.

Підготовка фінансуватиметься за рахунок гранту технічної допомоги у розмірі 400 тисяч євро, що фінансується EPTATF, яку керує ЄІБ.

Після технічної підготовки та коли умови дозволять розпочати роботи, ЄІБ розгляне питання про фінансування всього проекту, який допоможе місту відновити та покращити якість та стійкість громадського транспорту.

"Це буде масштабне оновлення та розширення трамвайної мережі, чого місто не проводило останні 30 років. Це вкрай важливо у контексті реалізації плану реконструкції міста одразу після української перемоги", - сказав мер Харкова Ігор Терехов.

ЄІБ має довгу історію підтримки модернізації транспортної інфраструктури у Харкові. Портфель проектів, які підтримує ЄІБ, включає кредит у розмірі 160 млн євро на розширення та модернізацію Харківського метрополітену, підписаний у 2017 році. ЄІБ також надав Харкову кредит у розмірі 10 млн євро на оновлення тролейбусного парку і 45 млн євро на купівлю нових вагонів метро. 2020 року в рамках рамкового кредиту Проекту міського громадського транспорту України (UUPTP).

ЄІБ працює в Україні вже 15 років. З 2007 року він інвестував у країну понад 7 млрд євро, приділяючи особливу увагу фінансуванню соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, енергоефективності, розвитку малого та середнього бізнесу, боротьбі зі зміною клімату.