RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕИБ поможет Киеву модернизировать метро и избавиться от вагонов из России

Фото: метро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и город Киев подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры украинской столицы. Текущая оценочная стоимость проекта составляет 450 миллионов евро.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.

Проект призван помочь Киеву перестать зависеть от подвижного состава российского метрополитена и соответствующих запасных частей.

Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.

"Партнерство признает острую необходимость инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из России", - говорится в релизе.

Меморандум о взаимопонимании для координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов для Киева, имеющих ключевое значение для ее послевоенного восстановления, был подписан во время Киевского инвестиционного форума 2022 года в Брюсселе.

Кроме того, Киев и EIB Global, девелоперский филиал Группы ЕИБ, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих "жизненно важное значение для устойчивого городского развития", таких, как расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина объяснил, остановится ли метро в столице в случае блэкаута.

Также мы писали перед этим, что ЕИБ поможет Харькову восстановить разрушенное войной трамвайное сообщение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЕвропейский инвестиционный банк