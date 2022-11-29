ЕИБ поможет Киеву модернизировать метро и избавиться от вагонов из России

Проект призван помочь Киеву перестать зависеть от подвижного состава российского метрополитена и соответствующих запасных частей.

Отмечается, что в настоящее время 80% вагонов киевского метрополитена - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.

"Партнерство признает острую необходимость инвестировать более 450 миллионов евро, чтобы помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из России", - говорится в релизе.

Меморандум о взаимопонимании для координации дальнейшего сотрудничества по финансированию и подготовке приоритетных инвестиционных проектов для Киева, имеющих ключевое значение для ее послевоенного восстановления, был подписан во время Киевского инвестиционного форума 2022 года в Брюсселе.

Кроме того, Киев и EIB Global, девелоперский филиал Группы ЕИБ, начнут подготовку ряда других проектов, имеющих "жизненно важное значение для устойчивого городского развития", таких, как расширение Киевского метрополитена с ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро, и реконструкция социального жилья, пострадавшего от российских бомбардировок.