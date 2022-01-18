UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ехали в сторону Украины. Белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей"

Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси пограничники остановили "нарушителей", которые ехали в сторону Украины. Во время попытки остановить автомобиль был ранен один из военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу погранслужбы Беларуси.

Ночью пограничники заметили автомобиль "Ауди", который ехал в сторону Украины. Во время попытки остановить транспортное средство - водитель авто умышленно совершил наезд на военнослужащего.

"В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие – произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси", - пишет пресс-служба.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий. Пострадавшему военному была оказана медицинская помощь.

Фото: белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей" (gpk.gov.by)

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБеларусь