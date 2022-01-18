Їхали в бік України. Білоруські прикордонники зі стрільбою зупинили "порушників"

У Білорусі прикордонники зупинили "порушників", які їхали у бік України. Під час спроби зупинити автомобіль було поранено одного з військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонслужби Білорусі.
Вночі прикордонники помітили автомобіль "Ауді", який їхав у бік України. Під час спроби зупинити транспортний засіб - водій авто навмисне скоїв наїзд на військовослужбовця.
"З метою недопущення протиправних дій прикордонним нарядом застосовано табельну зброю – зроблено попереджувальні постріли у повітря та по колесах автомобіля. Зловмисники намагалися втекти, але були затримані. Порушниками виявилися двоє громадян Білорусі", - пише пресслужба.
Наразі встановлюються усі обставини подій. Постраждалому військовому було надано медичну допомогу.
Фото: білоруські прикордонники зі стрільбою зупинили "порушників" (gpk.gov.by)