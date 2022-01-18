ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ехали в сторону Украины. Белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей"

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 17:15
Ехали в сторону Украины. Белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей" Фото: белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей" (gpk.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси пограничники остановили "нарушителей", которые ехали в сторону Украины. Во время попытки остановить автомобиль был ранен один из военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу погранслужбы Беларуси.

Ночью пограничники заметили автомобиль "Ауди", который ехал в сторону Украины. Во время попытки остановить транспортное средство - водитель авто умышленно совершил наезд на военнослужащего.

"В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие – произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси", - пишет пресс-служба.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий. Пострадавшему военному была оказана медицинская помощь.

Фото: белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей" (gpk.gov.by)

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Беларусь
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год