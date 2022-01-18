Ехали в сторону Украины. Белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей"

В Беларуси пограничники остановили "нарушителей", которые ехали в сторону Украины. Во время попытки остановить автомобиль был ранен один из военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу погранслужбы Беларуси.

Ночью пограничники заметили автомобиль "Ауди", который ехал в сторону Украины. Во время попытки остановить транспортное средство - водитель авто умышленно совершил наезд на военнослужащего.

"В целях недопущения противоправных действий пограничным нарядом применено табельное оружие – произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси", - пишет пресс-служба.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства событий. Пострадавшему военному была оказана медицинская помощь.

Фото: белорусские пограничники со стрельбой остановили "нарушителей" (gpk.gov.by)