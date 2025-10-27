ua en ru
У Єгорівці на Дніпропетровщині противник відсутній: полк "Скеля" показав відео зачистки

Дніпропетровська область , Понеділок 27 жовтня 2025 01:24
У Єгорівці на Дніпропетровщині противник відсутній: полк "Скеля" показав відео зачистки Фото: Єгорівку на Дніпропетровщині зачистили від російських військ (скріншот із відео)
Автор: Марина Балабан

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських військових село Єгорівка на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео 425 окремого штурмового полку "Скеля" в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини.

"Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів", - ідеться у відео.

На відео показані кадри штурму.

"Росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул", - пояснюється у відеоролику.

Знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього, повідомляють штурмовому полку "Скеля".

Усі спроби ворога пробитись із оточення були відбиті, й зараз у Єгорівці противник відсутній.

Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор.

Успішні операції бійців ЗСУ

Раныше Генштаб ЗСУ показав кадри зачистки Куп'янська від окупантів.

Успішно виконали бойове завдання воїни 19 Центру спеціального призначення ВСП.

Як зазначили у Генштабі, на відео показано виконання ударно-пошукових завдань за призначенням, а простіше - знищення ворога в Куп'янську.

А бійці полку "Скеля" під час першого бойового виходу взяли в полон 9 окупантів.

"Виявилося, що російські командири женуть у бій непідготовлених, небоєздатних людей, які кидають зброю при першій можливості", - зазначили українські воїни.

