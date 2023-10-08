ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами, - ЗМІ

Олександрія, Неділя 08 жовтня 2023 12:53
UA EN RU
В Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами, - ЗМІ Фото: в Єгипті поліцейський розстріляв автобус з ізраїльськими туристами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому були ізраїльські туристи. За попередніми даними, є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya та The Times of Israel.

За даними ЗМІ, офіцер єгипетської поліції у неділю, 8 жовтня, розстріляв автобус у портовому місті Александрія. В автобусі перебували туристи - громадяни Ізраїлю.

Дані ЗМІ про жертв та постраждалих різняться. Повідомляють, що внаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян. Деякі видання пишуть про трьох загиблих: двох громадян Ізраїлю та одного єгиптянина.

Оновлено

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили загибель двох громадян. Крім ізраїльських туристів, загинув їхній гід-єгиптянин.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

Вночі обидві сторони обмінялися ракетними ударами, а вранці угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Обидві сторони повідомляють про тисячі постраждалих та сотні загиблих осіб. Внаслідок бойових дій в Ізраїлі також могла загинути українка. Але поки офіційного підтвердження цього немає.

Також ЗМІ повідомлю, що внаслідок ізраїльських бомбардувань Сектору Газа був ліквідований один з лідерів ХАМАСа Айман Юніс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єгипет Ізраїль Теракт
NEWS
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України