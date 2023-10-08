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ЗМІ повідомляють про загибель ватажка ХАМАС

Сектор Газа, Неділя 08 жовтня 2023 12:20
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ЗМІ повідомляють про загибель ватажка ХАМАС Фото: ЗМІ повідомляють про загибель ватажка ХАМАС (flickr.com/idfonline)
Автор: Наталія Юрченко

Один з лідерів угрупування ХАМАС Айман Юніс, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та "Новости Израиля".

Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.

ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Зранку вже на півночі Ізраїля пролунали вибухи. Угруповування "Хезболла" взяло відповідальність за обстріли, які здійснювалися з Лівану. ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

При цьому кількість постраждалих з обох боків вже перевищує понад 3 тисячі особі, а загиблими вважаються сотні людей.

Внаслідок бойових дій в Ізраїлі також могла загинути українка. Поки офіційного підтвердження цього немає.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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