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В Египте полицейский расстрелял автобус с израильскими туристами, - СМИ

Александрия, Воскресенье 08 октября 2023 12:53
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В Египте полицейский расстрелял автобус с израильскими туристами, - СМИ Фото: в Египте полицейский расстрелял автобус с израильскими туристами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Офицер полиции в Египте открыл огонь по автобусу, в котором находились израильские туристы. По предварительным данным, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya и The Times of Israel.

По данным СМИ, офицер египетской полиции в воскресенье 8 октября расстрелял автобус в портовом городе Александрия. В автобусе находились туристы - граждане Израиля.

Данные СМИ о жертвах и пострадавших отличаются. Сообщают, что в результате атаки погибли двое израильтян. Некоторые издания пишут о трех погибших: двух гражданах Израиля и одного египтянина.

Обновлено

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили гибель двух граждан. Помимо израильских туристов, погиб их гид-египтянин.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Ночью обе стороны обменялись ракетными ударами, а утром группировка "Хезболла" взяла ответственность за обстрелы, производившиеся из Ливана. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

Обе стороны сообщают о тысячах пострадавших и сотнях погибших. В результате боевых действий в Израиле также могла погибнуть украинка. Но пока официального доказательства этого нет.

Также СМИ сообщу, что в результате израильских бомбардировок Сектора Газа был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Айман Юнис.

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