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В Египте заявили, что вакцинировали весь персонал на курортах Красного моря и Южного Синая

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Каир, Четверг 03 июня 2021 21:13
В Египте заявили, что вакцинировали весь персонал на курортах Красного моря и Южного Синая Фото: Египет привил всех сотрудников туротрасли (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Египте привили от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая. Отели в этих регионах готовятся принять туристов этим летом.

Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.

Министр отметил, что персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта в провинциях Красное море и Южный Синай получили вакцину от COVID-19.

"Вакцинация наших сотрудников - лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта", - добавил аль-Анани.

По его словам, вакцинация в курортных регионах будет продолжена. Цель кампании - привить от коронавируса все население этих двух провинций до конца июня.

"Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан", - уточнил министр.

Напомним, в конце мая власти Египта приняли решение снять карантинные ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. Из-за карантина доходы от туризма упали на 70%.

Ранее сообщалось, что в Египте приняли решение продлить действие ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Они действовали до 31 мая.

Отметим, с 1 ноября 2020 года Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако 20 мая власти Египта приняли решение возобновить визовый сбор для туристов. Плата за въезд в страну составит 25 долларов с человека.

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